La Bolsa mexicana avanza 0,88 % contrario a mercados de EE.UU. y sube a 67.303,83 unidades

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Ciudad de México, 22 jul (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) avanzó este miércoles un 0,88 %, para acumular tres cierres al alza en las últimas cuatro jornadas, y su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), llegó a 67.303,83 unidades.

«El mercado de capitales cerró la sesión con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global. En Estados Unidos, se observaron pérdidas previo a las publicaciones trimestrales de Tesla y Google después del cierre del mercado», explicó a EFE el subdirector de Análisis Económico y Financiero del Banco Base, Jesús Anacarsis López.

Al interior del mercado mexicano, señaló el especialista, destacaron las ganancias de las emisoras: Gentera (+3,01 %), Grupo México (+2,89 %), Orbia (+2,81 %), Industrias Peñoles (+2,59 %) y Banorte (+2,43 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, indicó que con el movimiento de este miércoles, el rendimiento del mercado mexicano en lo que va de julio se movió a positivo es del 0,5 % y en lo que va del año registra un +4,66 %.

En la jornada, el peso mexicano nos registró variación porcentual frente al dólar, al cotizar en 17,4 unidades por dólar, mismos que en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 145,4 millones de títulos por un importe de 17.736 millones de pesos (unos 1.019 millones de dólares).

De las 685 empresas que cotizaron en la sesión, 338 cerraron con sus precios al alza, 326 registraron pérdidas y 21 se mantuvieron sin cambios.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la firma de materiales de construcción Corporación Moctezuma (CMOCTEZ), con el 6,92 %; de la firma de construcción e infraestructura Sitios Latinoamérica (LASITE), con el 5,57 %, y de la firma de servicios financieros Gentera (GENTERA), con el 3,01 %.

En contraste, los de mayor variación a la baja fueron de la empresa de productos domésticos Grupo Vasconia (VASCONI), con el -10,33 %; de la aseguradora automotriz Qualitas (Q), con el -8,66 %, y del conglomerado industrial Grupo Kuo (KUO A), con el -4,81 %. EFE

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