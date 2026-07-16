La Bolsa mexicana cae 0,07 %, en línea con índices de EE.UU. y baja a 66.356,09 unidades

Compartir

2 minutos

Ciudad de México, 16 jul (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) perdió este jueves un ligero 0,07 % en línea con los mercados de Estados Unidos para apuntarse cierres negativos en tres de las últimas cuatro sesiones, y su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), bajó a 66.356,09 unidades.

«El mercado de capitales cerró la sesión con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global. En Estados Unidos, los tres principales índices retrocedieron (Dow Jones, Nasdaq Composite y S&P 500)», explicó a EFE el subdirector de Análisis Económico y Financiero del Banco Base, Jesús Anacarsis López.

En México, apuntó el experto, el IPC «cerró la sesión con una ligera pérdida del 0,07 % para caer en tres de las últimas cuatro sesiones».

Al interior del mercado mexicano, señaló el especialista, destacaron las pérdidas de las emisoras: Banorte (-1,67 %), Banco del Bajío (-1,55 %), La Comer (-1,35 %), Grupo Aeroportuario del Pacífico (-1,34 %) y Volaris (-1,23 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, apuntó que con el movimiento negativo de este jueves, el rendimiento del mercado mexicano en lo que va de julio es del -0,91 % y pese a ello en lo que va del año registra un +3,18 %.

«Durante la sesión, 18 de las 35 emisoras que componen el índice terminaron en terreno negativo», añadió Covarrubias.

En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0,23 % frente al dólar, al cotizar en 17,42 unidades por billete verde, frente a los 17,38 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 149 millones de títulos por un importe de 15.760 millones de pesos (unos 904,7 millones de dólares).

De las 732 empresas que cotizaron en la sesión, 313 cerraron con sus precios al alza, 392 registraron pérdidas y 27 se mantuvieron sin cambios.

Los títulos con mayor variación al alza fueron del conglomerado industriales Grupo Carso (GCARSO A1), con el 2,31 %; de la productora y comercializadora de alimentos Sigma Foods (SIGMAF A), con el 2,04 %, y de la empresa de materiales de construcción GCC (GCC), con el 1,96 %.

En contraste, los de mayor variación a la baja fueron de la compañía minera Fresnillo (FRES), con el -5,51 %; de la desarrolladora inmobiliaria Grupo Gicsa (GICSA B), con el -4,48 %, de la productora y exploradora de petróleo y gas Vista Oil &Gas (VISTA A), con el -4,36 %. EFE

jmrg/abz/lpm