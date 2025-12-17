La Bolsa mexicana cae 1,11 %, liga tres sesiones de pérdidas y baja a 62.528,06 unidades

3 minutos

Ciudad de México, 17 dic (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) perdió este miércoles un 1,11 %, para ligar tres sesiones a la baja y ubicar a su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), en 62.528,06 unidades en una jornada con cierres negativos en los mercados del mundo.

En esas tres jornadas, el mercado mexicano acumula un rendimiento de -3,4 %.

«El mercado de capitales cerró la sesión con pérdidas entre los principales índices bursátiles a nivel global, con la excepción del FTSE 100 de Londres que ganó 0,92 %, luego de la desaceleración en la inflación del Reino Unido de noviembre», explicó a EFE la directora de análisis económico y financiero de la firma Banco Base, Gabriela Siller.

En México, apuntó la experta, el IPC «cerró la sesión con una caída del 1,11 % para ligar tres sesiones de pérdidas y cerrar en su menor nivel desde el 24 de noviembre» cuando se apuntó 62.522,61 unidades.

Al interior del mercado mexicano, indicó Siller, destacaron las pérdidas de las emisoras: La Comer (-3,8 %), Gentera (-3,57 %), Kimberly-Clark (-3,15 %), GCC (-2,9 %) y Genomma Lab (-2,66 %).

En tanto, el director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, Enrique Covarrubias, apuntó que con el retroceso de este día el índice mexicano ubicó el rendimiento de diciembre en -1,7 % y en lo que va del año +26,25 %.

«El IPC terminó la jornada del miércoles con una contracción. Entre las 35 principales emisoras que integran el índice, 25 cerraron en terreno negativo «, señaló Covarrubias.

En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0,33 % frente al dólar, al cotizar en 18,01 unidades por billete verde, frente a los 17,95 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 230,8 millones de títulos por un importe de 17.744 millones de pesos (unos 985 millones de dólares).

De las 665 firmas que cotizaron en la jornada, 254 terminaron con sus precios al alza, 383 tuvieron pérdidas y 28 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron del Grupo Hotelero Santa Fe (HOTEL), con el 6,13 %; de la cadena de supermercados Organización Soriana (SORIANA B), con el 5,7 %, y de la compañía de reciclaje Convertidora Industrial (CONVER A), con el 5,41 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la compañía de productos madereros y papeleros TEAK (TEAK CPO), con el -13,76 %; de la firma de servicios de telecomunicaciones Axtel (AXTEL CPO), con el -4,53 %, y de la firma de autopartes y equipo de automóviles Nemak (NEMAK A), con el -4,17 %. EFE

jmrg/abz/gpv