La Bolsa mexicana cae un 1,23 %, rompe racha positiva y baja a las 66.479,89 unidades

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Ciudad de México, 29 jul (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cayó este miércoles un 1,23 %, tras una racha de tres sesiones al alza, y el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) retrocedió a las 66.479,89 unidades, en una sesión de pérdidas generalizadas a nivel global.

«El mercado de capitales cerró la sesión con pérdidas generalizadas a nivel global debido a un incremento en la aversión al riesgo por la guerra en Medio Oriente (…) En México, el IPC de la BMV cerró la sesión con una pérdida de 1,23 %, cortando una racha de tres sesiones de ganancias», comentó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Grupo Financiero Base.

Al interior del mercado mexicano, añadió la especialista, destacaron las pérdidas de las emisoras: Femsa (-4,84 %), GCC (-3,56 %), Volaris (-3,49 %), América Móvil (-2,98 %) y Banregio (-2,17 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, destacó que, con este movimiento, el rendimiento acumulado de 2026 se ubica en el 3,38 %, mientras avanza un 0,73 % en el mes.

En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0,13 % frente al dólar, al pasar de 17,43 a 17,46 unidades por billete verde, según datos de cierre del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 203 millones de títulos por un importe de 16.942 millones de pesos (unos 970 millones de dólares).

De las 764 firmas que cotizaron en la jornada, 341 terminaron con sus precios al alza, 402 tuvieron pérdidas y 21 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron del Grupo Industrial Saltillo (GISSA A), con el 5,04 %, de la exploradora de petróleo y gas Vista Oil & Gas (VISTA A), con el 3,03 %; y de la comercializadora de medicamentos Corporativo Fragua (FRAGUA B), con el 2,65 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la empresa de productos domésticos Grupo Vasconia (VASCONI), con el –11,39 %, de la comercializadora de productos químicos Grupo Pochteca (POCHTEC B), con el –6,46 %; de la empresa de suministro y transporte de gas natural Esentia (ESENTIA II), con el –5,19 %. EFE

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