La Bolsa mexicana cae un 2,28 % semanal, su mayor caída desde octubre de 2025

2 minutos

Ciudad de México, 2 ene (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) anotó un retroceso del 0,26 % en su primera jornada de 2026, con lo que acumuló una pérdida semanal del 2,28, el mayor retroceso desde la segunda semana de octubre de 2025.

Con este movimiento, su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) bajó hasta las 64.141,36 unidades, dejando atrás su más reciente máximo histórico de 65.636,36 unidades, del 26 de diciembre de 2025.

“El IPC de la BMV cerró la semana con una pérdida de 2,28 %, la mayor caída desde la segunda semana de octubre”, comentó a EFE la directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, Gabriela Siller.

Al interior del mercado mexicano, añadió la especialista, 33 de las 35 emisoras registraron pérdidas en la semana, resaltando: Industrias Peñoles (-7,34 %), Alsea (-4,81 %), Sigma (4,58 %), La Comer (-4,17 %) y Grupo Aeroportuario del Pacífico (-4,1 %).

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0,52 % frente al dólar, al cotizar en 17,91 unidades por billete verde, frente a los 18 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 60,5 millones de títulos por un importe de 6.407 millones de pesos (unos 358 millones de dólares).

De las 589 firmas que cotizaron en la jornada, 249 terminaron con sus precios al alza, 311 tuvieron pérdidas y 29 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la compañía de productos madereros y papeleros Teak (TEAK CPO), con el 69,81 %; de la productora de cárnicos y derivados Grupo Bafar (BAFAR B), con el 4,76 %, y de la empresa de productos de consumo frecuente Grupo Nutrisa (NUTRISA A), con el 4,37 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la constructora de viviendas Consorcio Ara (ARA), con el –5,88 %; de la empresa de logística Grupo Traxión (TRAXION A), con el -4,53 %, y de la minera Industrias Peñoles (PE&OLES), con el -4,15 %. EFE

jsm/abz/nvm