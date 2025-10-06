La Bolsa mexicana cae un 2,55 % arrastrada por la fuerte pérdida de la firma Grupo México

Ciudad de México, 6 oct (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) sufrió este lunes una caída del 2,55 %, un retroceso que llevó al Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), su principal indicador, a ubicarse en 60.404,19 unidades, arrastrada por la fuerte pérdida de la emisora de Grupo México, la segunda con mayor capitalización dentro del IPC.

«El mercado de capitales cerró la sesión con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global», explicó a EFE la directora de análisis económico y financiero de la firma banco Base, Gabriela Siller.

En México, precisó la experta, el IPC «cerró la sesión con una pérdida del 2,55 %, la mayor caída desde el 4 de abril (cuando cayó 4,8 %), debido a que la emisora de Grupo México, la segunda con mayor capitalización dentro del IPC, mostró una pérdida de 15,43 % en la sesión».

«La pérdida ocurre luego de que el pasado viernes, Grupo México presentó una oferta para comprar Banamex, lo que implicaría un endeudamiento», añadió la especialista.

Al interior del mercado mexicano, agregó, destacaron las pérdidas de las emisoras: Megacable (-3,1 %), Banorte (-2,58 %), Industrias Peñoles (-2,03 %), Orbia (-1,6 %) y Walmex (-1,55 %).

En tanto, el director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, Enrique Covarrubias, indicó que con el retroceso de este día el índice mexicano acumula una contracción del -4 % en lo que va de octubre y redujo su ganancia en lo que va de 2025 a 22 %.

«Al interior del mercado 20 de las 35 principales emisoras cerraron en terreno negativo», expuso Covarrubias.

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0,27 % frente al dólar, al cotizar en 18,34 unidades por billete verde, frente a los 18,39 en la jornada previa, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 183,3 millones de títulos por un importe de 18.833 millones de pesos (unos 1.026 millones de dólares).

De las 696 firmas que cotizaron en la jornada, 347 terminaron con sus precios al alza, 326 tuvieron pérdidas y 23 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la minera Frisco (MFRISCO A-1), con el 7,74 %; de la distribuidora de productos químicos Alpek (ALPEK A), con el 5,48 %, y de la controladora de empresas industriales Alfa (ALFA A), con el 4,7 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron del conglomerado empresarial Grupo México (GMEXICO B), con el -15,43 %; de la desarrolladora inmobiliaria Grupo Gicsa (GICSA B), con el -3,93 %, y de la comercializadora de medicamentos Corporativo Fragua (FRAGUA B), con el -3,66 %. EFE

jmrg/abz/sbb