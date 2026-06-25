La Bolsa mexicana frena racha negativa, repunta un 1,72 % y sube a 67.416,22 unidades

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Ciudad de México, 25 jun (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) repuntó este jueves un 1,72 %, para romper una racha de seis sesiones negativas, lo que impulsó al Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), su principal indicador, hasta las 67.416,22 unidades, en una jornada de resultados mixtos en el mundo.

«El mercado de capitales cerró la sesión con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global», explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

Agregó que en Estados Unidos, el Dow Jones ganó, mientras que el Nasdaq Composite y el S&P 500 perdieron.

En México, apuntó la experta, el IPC «cerró la sesión con una ganancia del 1,72 % para cortar una racha de seis sesiones a la baja».

Al interior del mercado mexicano, añadió Siller, destacaron las ganancias de las emisoras: Industrias Peñoles (+5,72 %), GCC (+4,06 %), Grupo Aeroportuario del Centro (+3,19 %), Cemex (+2,99 %) y Grupo México (+2,98 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, indicó que con el movimiento positivo de este jueves el mercado mexicano ahora se ubica en -1,71 % en lo que va de junio, pese a ello en el año registra ganancias del 4,83 %.

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0,8 % frente al dólar, al cotizar en 17,48 unidades por billete verde, frente a los 17,62 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 228,7 millones de títulos por un importe de 20.873 millones de pesos (unos 1.194 millones de dólares).

De las 738 empresas que cotizaron en la sesión, 339 cerraron con sus precios al alza, 361 registraron pérdidas y 38 se mantuvieron sin cambios.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la compañía de productos madereros y papeleros Proteak Uno (TEAK CPO), con el 10 %; del Grupo Hotelero Santa Fe (HOTEL), con el 7,64 %, y de las mineras Industrias Peñoles (PEÑOLES), con el 5,27 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la minera Fresnillo (FRES), con el -12,06 %; de la empresa de productos domésticos Grupo Vasconia (VASCONI), con el -9,09 %, y de la desarrolladora inmobiliaria Grupo Gicsa (GICSA B), con el -4,23 %. EFE

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