La Bolsa mexicana gana 0,63 %, en sesión mixta en el mundo y se ubica en 68.405,2 unidades

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Ciudad de México, 18 may (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró este lunes una ganancia del 0,63 %, para romper una racha de dos sesiones con cierres a la baja, y su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), se ubicó en las 68.405,2 unidades, en una jornada a nivel global con resultados mixtos.

La sesión positiva ocurre luego de que la semana pasada el mercado mexicano se apuntó un retroceso del 2,69 % para sumar su cuarta baja en las últimas cinco semanas.

«El mercado de capitales cerró entre los principales índices bursátiles a nivel global. En Estados Unidos, se observaron principalmente pérdidas ante el nerviosismo sobre la guerra, con la excepción del Dow Jones que ganó», explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

En México, apuntó la experta, el IPC «cerró la sesión con una ganancia del 0,63 % luego de dos sesiones consecutivas de pérdidas».

Al interior del mercado mexicano, apuntó Siller, destacaron los avances de las emisoras: Liverpool (+2,74 %), Walmex (+2,43 %), Banorte (+2,42 %), Sigma (+2,12 %) y Vesta (+1,84 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, indicó que con el avance de este lunes, el mercado mexicano registra una ganancia en lo que va de mayo del 0,81 % y un rendimiento del 6,37 % en lo que va de 2026.

«El IPC terminó la sesión con un avance en una jornada en la 21 de las 35 que componen el índice terminaron en terreno positivo», añadió Covarrubias.

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0,35 % frente al dólar, al cotizar en 17,28 unidades por billete verde, frente a los 17,34 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 184,5 millones de títulos por un importe de 15.537 millones de pesos (unos 900 millones de dólares).

De las 742 empresas que cotizaron en la sesión, 271 cerraron con sus precios al alza, 440 registraron pérdidas y 31 se mantuvieron sin cambios.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la exploradora de petróleo y gas Vista Oil & Gas (VISTA A), con el 8,61 %; de la empresa de productos domésticos Grupo Vasconia (VASCONI), con el 3,04 %, y de la firma de construcción e infraestructura Operadora de Sites Mexicanos (SITES1 A-1), con el 2,87 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la transportadora marítima Grupo TMM (TMM A), con el -7,56 %; de la firma Financiera Independencia (FINDEP), con el -5,95 %, y de la minera Frisco (MFRISCO A-1), con el -4,12 %. EFE

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