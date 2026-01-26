La Bolsa mexicana gana el 0,75 % y anota un nuevo máximo histórico de 68.706,03 puntos

Ciudad de México, 26 ene (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) avanzó este lunes un 0,75 % y su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) se posicionó en los 68.706,03 puntos, anotando un nuevo máximo histórico, en una jornada de resultados positivos a nivel global.

Con este resultado, la Bolsa mexicana volvió al terreno positivo, tras una caída de 0,22 % el viernes pasado, y suma seis ganancias en las últimas siete sesiones, mientras que en el año el IPC acumula un avance del 6,8 %.

“El mercado de capital cerró la sesión con ganancias generalizadas a nivel global (…) En México, el IPC de la BMV cerró la sesión con una ganancia del 0,75 %, ganando en seis de las últimas siete sesiones, alcanzando un nuevo máximo histórico”, comentó a EFE la directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, Gabriela Siller.

Al interior, añadió Siller, resaltaron los avances de las emisoras: Industrias Peñoles (+3,97 %), Pinfra (+3,77 %), Grupo México (+3,35 %), Banco del Bajío (+2,42 %) y Gentera (+1,9 %).

En la jornada, el tipo de cambio se mantuvo sin cambios, al cotizar en los 17,37 pesos por dólar, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 177,8 millones de títulos por un importe de 25.526,8 millones de pesos (unos 1.470 millones de dólares).

De las 733 firmas que cotizaron en la jornada, 326 terminaron con sus precios al alza, 384 tuvieron pérdidas y 23 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de las mineras Frisco (MFRISCO A-1), con el 11,73 %; de la minera Fresnillo (FRES), con el 8,11 %; y de Industria Peñoles (PE&OLES), con el 3,97 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la empresa de productos domésticos Grupo Vasconia (VASCONI), con el -14,77 %; de la desarrolladora inmobiliaria Grupo Gicsa (GICSA B), con el -3,16 %, y la firma de suministro y transporte de gas natural Esentia (ESENTIA II), con el -3,01 %. EFE

