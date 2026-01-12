La Bolsa mexicana gana un 1,03 % y anota un nuevo máximo de 66.745,61 puntos

Ciudad de México, 12 ene (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) avanzó este lunes un 1,03 % y su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), anotó un nuevo máximo histórico de 66.745,61 unidades.

El anterior cierre máximo del mercado mexicano ocurrió apenas el pasado viernes, cuando se ubicó en 66.062,62 unidades, mientras que con la subida intradía suma tres avances consecutivos.

«El mercado de capitales cerró la sesión con ganancias generalizadas a nivel global (…) En México, el IPC de la BMV cerró la sesión con una ganancia de 1.02%, ganando en cinco de las últimas seis sesiones, alcanzando un nuevo máximo histórico de 66.745,61 puntos», comentó a EFE la directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, Gabriela Siller.

Al interior del mercado mexicano, añadió la especialista, destacaron las ganancias de las emisoras: Industrias Peñoles (+8,79 %), Grupo México (+3,58 %), Orbia (+3,39 %), GCC (2,22 %) y Bimbo (+1,45 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, destacó que, con este movimiento, el rendimiento acumulado de 2026 se ubica en +3,8 %.

«Entre las 35 emisoras que integran el índice, 20 cerraron en terreno positivo. Los mayores avances correspondieron a Peñoles, Grupo México y Orbia, mientras que Becle, Gentera y Grupo BMV registraron los retrocesos más relevantes», añadió.

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0,36 % frente al dólar, al cotizar en 17,92 unidades por billete verde, frente a los 17,98 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 183,5 millones de títulos por un importe de 18.879 millones de pesos (unos 1.054 millones de dólares).

De las 728 firmas que cotizaron en la jornada, 403 terminaron con sus precios al alza, 292 tuvieron pérdidas y 33 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la minera Industrias Peñoles (PE&OLES), con el 8,79 %; de la minera Fresnillo (FRES), con el 4,63 %, y de la empresa de productos domésticos Grupo Vasconia (VASCONI), con el 4,17 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la cadena de supermercados Organización Soriana (SORIANA B), con el –3,55 %; de la firma de servicios de telecomunicaciones Controladora Axtel (CTAXTEL A), con el –3,48 %, y el club de fútbol América (AGUILAS CPO), con el -3,17 %. EFE

