La Bolsa mexicana gana un 1,57 % y llega a un nuevo máximo de 69.959,73 unidades

Ciudad de México, 28 ene (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) ganó este miércoles un 1,57 %, con lo que su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), se ubicó en los 69.959,73 puntos, anotando un nuevo máximo histórico y sumando ocho ganancias en las últimas nueve sesiones.

«El mercado de capitales cerró la sesión con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global(…) En México, el IPC de la BMV cerró la sesión con una ganancia de 1,57 %, ganando en ocho de las últimas nuevas sesiones, alcanzando un nuevo máximo histórico», comentó a EFE la directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, Gabriela Siller.

Al interior, indicó la experta, resaltaron las ganancias de las emisoras: Industrias Peñoles (+7,58 %), Banorte (+5,14 %), GCC (+3,78 %), Gentera (+3,31 %) y América Móvil (+2,76 %).

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0,17 % frente al dólar, al cotizar en 17,21 unidades por billete verde, frente a los 17,24 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 232,7 millones de títulos por un importe de 19.137,5 millones de pesos (unos 1.113 millones de dólares).

De las 710 firmas que cotizaron en la jornada, 354 terminaron con sus precios al alza, 337 tuvieron pérdidas y 19 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de las mineras Frisco (MFRISCO A-1), con el 28,23 %; de Industrias Peñoles (PE&OLES), con el 7,58 %; y del Grupo Financiero Banorte (GFNORTEO), con el 5,14 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la firma de energías renovables Cox Energy América (COXA), con el -3 %; del banco BBVA (BBVA), con el -3 %; y de la cementera Corporación Moctezuma (CMOCTEZ), con el 2,41 %. EFE

