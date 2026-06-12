La Bolsa mexicana hila segundo avance y cierra semana con avance del 2,74 %

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Ciudad de México, 12 jun (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) avanzó este viernes un 1,46 %, su segundo repunte que lo lleva a cerrar la semana con un avance del 2,74 % tras una racha de seis sesiones a la baja, mientras su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), subió a las 67.954,55 unidades, en línea con los principales mercados globales.

«El mercado de capitales cerró la semana con ganancias generalizadas a nivel global», explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

En México, apuntó la experta, el IPC «cerró la semana con un avance de 2,74 %, ganando en tres de las últimas cuatro semanas”.

Al interior del mercado mexicano, añadió Siller, resaltaron las ganancias de América Móvil (+10,2 %), Televisa (+7,68 %), Volaris (+7,41 %), Grupo Carso (+6,71 %) y Banorte (+6,31 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, indicó que con el movimiento positivo de este jueves el mercado mexicano reporta un –0,92 % en lo que va de junio, mientras que en el año registra un avance del 5,67 %.

En la jornada, el peso mexicano se apreció un ligero 0,06 % frente al dólar, al cotizar en 17,23 unidades por billete verde, frente a los 17,24 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 200,7 millones de títulos por un importe de 20.876 millones de pesos (unos 1.211 millones de dólares).

De las 698 empresas que cotizaron en la sesión, 419 cerraron con sus precios al alza, 249 registraron pérdidas y 30 se mantuvieron sin cambios.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la compañía de productos madereros y papeleros Proteak Uno (TEAK CPO), con el 6,67 %; e la aerolínea Volaris (VOALR A), con el 5,52 %; y del Banco del Bajío (BBAJIO O), con el 4,87 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la productora y comercializadora de alimentos Grupo Minsa (MINSA B), con el -5 %; del conglomerado industrial Grupo Kuo (KUO B), con el –4,83 %, y de la distribuidora de productos químicos especializados de consumo Alpek (ALPEK A), con el 4,78 %. EFE

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