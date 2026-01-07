La Bolsa mexicana pierde 0,23 % y baja 64.871,7 unidades tras jornada mixta en el mundo

Ciudad de México, 7 ene (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) retrocedió este miércoles un 0,23 %, movimiento con el que su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), bajó a 64.871,7 unidades, en una jornada de resultados mixtos en los mercados del mundo.

Al cierre de 2025 el mercado mexicano registró una variación anual del +29,88 % y con un máximo histórico de 65.636,36 unidades, que alcanzó el pasado 26 de diciembre.

«El mercado de capitales cerró la sesión con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global», comentó a EFE la directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, Gabriela Siller.

En México, apuntó Siller, el IPC de la BMV «cerró la sesión con una pérdida de 0,23 % para romper racha de dos sesiones al alza».

Al interior del mercado mexicano, añadió la especialista, resaltaron las pérdidas de las emisoras: Cemex (-2,81 %), Televisa (-2,08 %), Industrias Peñoles (-1,96 %), Grupo México (-1,68 %) y Kimberly-Clark (-1,35 %).

En tanto, el director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, Enrique Covarrubias, explicó que el IPC terminó la jornada con una contracción.

«Con este movimiento, el rendimiento acumulado en el arranque de 2026 se ubica en +0,9 %. Entre las 35 principales emisoras que integran el índice, 13 cerraron en terreno negativo», expuso Covarrubias.

En la jornada, el peso mexicano no registró variación porcentual ante el dólar, al cotizar en 17,97 unidades por billete verde, mismo nivel que en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 160 millones de títulos por un importe de 17.160 millones de pesos (unos 955 millones de dólares).

De las 700 firmas que cotizaron en la jornada, 346 terminaron con sus precios al alza, 330 tuvieron pérdidas y 24 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron del Grupo Financiero Inbursa (GFINBUR O) con el 3,21 %; de la constructura Vinte Viviendas Integrales (VINTE), con el 3,03 %, y de la firma Grupo Hotelero Santa Fe (HOTEL), con el 2,9 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la compañía de productos madereros y papeleros Teak (TEAK CPO), con el -23,83 %; de la exploradora de petróleo y gas Vista Oil & Gas (VISTA A), con el -4,66 %, y de la firma Grupo Bursátil Mexicano (GBM O), con el -3,67 %. EFE

