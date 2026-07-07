La Bolsa mexicana pierde 1,17 % en sesión negativa en el mundo y baja a 66.674,7 unidades

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Ciudad de México, 7 jul (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) retrocedió este martes un 1,17 % para acumular tres cierres a la baja en las últimas cuatro sesiones y su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), bajó a 66.674,7 unidades, en una jornada que reportó resultados negativos en la mayoría de los mercados del mundo.

«El mercado de capitales cerró la sesión con pérdidas entre los principales índices bursátiles a nivel global, con la excepción del FTSE 100 de Londres que ganó», explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

Las pérdidas, señaló, se deben al incremento en la aversión al riesgo global, junto con una caída en las emisoras del sector tecnológico.

En México, apuntó la experta, el IPC «cerró la sesión con una pérdida del 1,17 % para caer en tres de las últimas cuatro sesiones y cerrando en su menor nivel desde el 10 de junio», cuando se apuntó 64.821,61 unidades.

Al interior del mercado mexicano, indicó Siller, destacaron las pérdidas de los grupos aeroportuarios mexicanos: grupos aeroportuarios del Sureste (-6,1 %), del Pacífico (-6,04 %) y del Centro (-4,66 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, señaló que con el movimiento negativo de este martes el mercado mexicano registra un retroceso del 0,44 % en el arranque de julio, aunque en lo que va del año acumula un avance del 3,68 %.

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0,7 % frente al dólar, al cotizar en 17,51 unidades por billete verde, frente a los 17,39 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 152,4 millones de títulos por un importe de 17.529 millones de pesos (unos 1.001 millones de dólares).

De las 722 empresas que cotizaron en la sesión, 338 cerraron con sus precios al alza, 366 registraron pérdidas y 18 se mantuvieron sin cambios.

Los títulos con mayor variación al alza fueron del equipo de béisbol Diablos Rojos de México (DIABLOS O), con el 2,86 %; de la cadena de supermercados Organización Soriana (SORIANA B), con el 2,33 %, y de la exploradora de petróleo y gas Vista Oil & Gas (VISTA A), con el 2,08 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de los grupos aeroportuarios del Sureste (ASUR B), con el -6,1 %; del Pacífico (GAP B), con el -6,04 %, y del Centro Norte (OMA B), con el -4,66 %. EFE

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