La Bolsa mexicana pierde un 0,43 % y registra bajas en tres de las últimas cuatro sesiones

Ciudad de México, 14 oct (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) retrocedió este martes un 0,43 %, y su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), bajó a 60.785,62 unidades, en una jornada con resultados mixtos a nivel mundial.

«El mercado de capitales presentó resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global», detalló a EFE la directora de análisis económico y financiero de la firma banco Base, Gabriela Siller.

Explicó que en la sesión, «varios índices mostraron ganancias y otros índices borraron casi por completo sus pérdidas, debido a la disminución de las tensiones entre Estados Unidos y China».

En México, precisó la experta, el IPC «cerró la sesión con una pérdida de 0,43 %, para registrar caídas en tres de las últimas cuatro sesiones».

Al interior del mercado mexicano, agregó Siller, resaltaron las pérdidas de las emisoras Chedraui (-4,28 %), Inbursa (-2,99 %), La Comer (-2,64 %), Qualitas (-2,59 %) e Industrias Peñoles (-2,2 %).

En tanto, el director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, Enrique Covarrubias, señaló que con la pérdida de este martes el IPC ubicó su rendimiento en -3,4 % en octubre y en lo que va del año en +22,8 %.

«Al interior del índice, 24 de las 35 principales emisoras cerraron en terreno negativo», apuntó Covarrubias.

En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0,16 % frente al dólar, al cotizar en 18,5 unidades por billete verde, frente a los 18,47 en la jornada del viernes pasado, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 194,4 millones de títulos por un importe de 14.663 millones de pesos (unos 792,6 millones de dólares).

De las 719 firmas que cotizaron en la jornada, 405 terminaron con sus precios al alza, 293 tuvieron pérdidas y 21 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la firma de construcción e infraestructura Sitios Latinoamérica (LASITE), con el 8,31 %; de la compañía de materiales de construcción Cemex (CEMEX CPO), con el 2,56 %, y de la productora de tequila José Cuervo (Cuervo), con el 2,45 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la exploradora de petróleo y gas Vista Oil & Gas (VISTA A), con el -6,49 %, y de las cadenas de supermercados Grupo Comercial Chedraui (CHDRAUI B), con el -4,28 % y Organización Soriana (SORIANA B), con el -4,03 %. EFE

