La Bolsa mexicana pierde un 0,44 %, tras tocar máximo histórico

Ciudad de México, 29 dic (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) retrocedió este lunes un 0,44 %, con lo que eliminó una racha de seis avances consecutivos, luego de haber alcanzado un máximo histórico al cierre de la semana pasada.

Con este movimiento, el principal indicador de la BMV, el índice de Precios y Cotizaciones (IPC), se ubicó en las 65.347,08 unidades, tras haber anotado el máximo de 65.636,36 unidades el viernes pasado.

“En México, el IPC de la BMV cerró la sesión con una pérdida de 0,44 %, rompiendo una racha de seis sesiones de ganancias, luego de que, en la sesión del viernes, el índice mexicano alcanzó un nuevo máximo histórico”, comentó a EFE la directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, Gabriela Siller.

El anterior cierre máximo del mercado mexicano ocurrió apenas el pasado miércoles cuando se ubicó en 65.616,43 unidades, mientras que con la subida semanal suma dos avances en las últimas tres semanas.

Siller añadió que durante la jornada “resaltó el bajo volumen de operación de 53,05 %, por debajo de su promedio de 100 días”.

Al interior del mercado mexicano, añadió la especialista, destacaron las pérdidas de las emisoras: Becle (-1,91 %), Grupo México (-1,84 %), Grupo Aeroportuario del Centro (-1,56 %), La Comer (-1,19 %) y Televisa (-1,14 %).

En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0,42 % frente al dólar, al cotizar en 17,97 unidades por billete verde, frente a los 17,89 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 109,1 millones de títulos por un importe de 12.069 millones de pesos (unos 672 millones de dólares).

De las 594 firmas que cotizaron en la jornada, 287 terminaron con sus precios al alza, 285 tuvieron pérdidas y 22 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la desarrolladora inmobiliaria Dine en su serie B (DINE B), con el 4,88 %; del conglomerado industrial Grupo Kuo (KUO B), con el 3,47 %, y de la Corporación Mexicana de Restaurantes (CMR B), con el 2,8 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la compañía de productos madereros y papeleros TEAK (TEAK CPO), con el -13,51 %; de la empresa de productos domésticos Grupo Vasconia (VASCONI), con el -6,51 %, y de la minera Frisco (MFRISCO A-1), con el -3,12 %. EFE

