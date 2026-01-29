La Bolsa mexicana pierde un 0,67 % y corta la racha de tres sesiones positivas al hilo

2 minutos

Ciudad de México, 29 ene (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) retrocedió este jueves un 0,67 % y su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) se posicionó en los 69.492,43 puntos, en una jornada de resultados negativos en Norteamérica.

Con este resultado, la Bolsa mexicana rompió una racha positiva de tres sesiones al hilo, dejando atrás el máximo histórico de 69.959,73 unidades, alcanzado este miércoles, mientras en el año el IPC acumula un avance del 8,1 %.

«En México, el IPC de la BMV cerró la sesión con una pérdida de 0,67 %, luego de tres sesiones de ganancias (seguidas)”, comentó a EFE la directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, Gabriela Siller.

Al interior, añadió Siller, resaltaron las caídas de las emisoras: Banco del Bajío (-5,76 %), Qualitas (-5,04 %), Becle (-4,24 %), Walmex (-3,71 %) y Televisa (-3,12 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, destacó que la Bolsa mexicana se apegó a la tendencia de sus pares norteamericanos con un rezago, que llevó el rendimiento acumulado de 2026 hasta un 8,1 %.

«Por emisora, 29 de las 35 que componen el índice terminaron con caídas», añadió Covarrubias, quien contrastó que «Grupo México, Grupo Financiero Banorte y Orbia lograron deslindarse del desempeño negativo».

En la jornada, el tipo de cambio se depreció un 0,1 % hasta un nivel de 17,23 pesos por dólar, luego de que en la jornada previa apuntara a los 17,22, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 248,3 millones de títulos por un importe de 35.045 millones de pesos (unos 2.034 millones de dólares).

De las 775 firmas que cotizaron en la jornada, 309 terminaron con sus precios al alza, 445 tuvieron pérdidas y 21 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la minera Frisco (MFRISCO A-1), con el 7,2 %; de la firma de servicios financieros Alterna Asesoría Internacional (ALTERNA B), con el 5,7 %; y de la empresa transportista Traxión (TRAXXION A), con el 4,85 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la compañía de productos madereros y papeleros Teak (TEAK CPO), con el -7,45 %; de la línea aérea Aeroméxico (AERO), con el -6,32 %, y del banco del Bajío (BBAJIO O), con el -5,76 %. EFE

