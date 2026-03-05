La Bolsa mexicana pierde un 2,91 %, borra ganancia previa y baja a 68.379,42 unidades

2 minutos

Ciudad de México, 5 mar (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) perdió este jueves un 2,91 %, mismo porcentaje de avance en la sesión del miércoles, con lo que sumó tres caídas en las cuatro primeras jornadas de marzo, y colocó su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) en 68.379,42 unidades, en una jornada con pérdidas a nivel mundial.

En las cuatro primeras sesiones de marzo, el mercado mexicano acumula una pérdida del -4,46 %.

«El mercado de capitales cerró la sesión con pérdidas a nivel global, debido al nerviosismo de que los bancos centrales serán más cautelosos por el incremento en los precios de los energéticos», explicó a EFE la directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, Gabriela Siller.

La experta añadió que en México, el IPC «cerró la sesión con una pérdida del 2,91 %, con lo que desapareció el avance del miércoles cuando ganó el mismo porcentaje (+2,91 %), para caer en tres de las últimas cuatro sesiones».

Al interior del mercado mexicano, señaló Siller, «34 de las 35 principales emisoras registraron pérdidas en la sesión», resaltando: Industrias Peñoles (-6,88 %), Grupo México (-5,59 %), Banco del Bajío (-5,49 %), Cemex (-4,85 %) y Banregio (-3,72 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, indicó que con el movimiento de este jueves el rendimiento del mercado mexicano en lo que va de marzo está en -4,26 % y en lo que va del año se ubicó en +6,3 %.

En la jornada, el peso mexicano se depreció un 1,3 % frente al dólar, al cotizar en 17,79 unidades por billete verde, frente a los 17,56 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 224 millones de títulos por un importe de 16.969 millones de pesos (unos 953,8 millones de dólares).

De las 710 firmas que cotizaron en la jornada, 282 terminaron con sus precios al alza, 400 tuvieron pérdidas y 28 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la firma de servicios médicos Médica Sur (MÉDICA B), con el 4,24 %; de la exploradora de petróleo y gas Vista Oil & Gas (VISTA A), con el 3,47 %, y de la cadena Hoteles City Express (HCITY), con el 3,23 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la minera Industrias Peñoles (PEÑOLES), con el -6,88; de la constructora de viviendas Grupo Ara (ARA), con el –6,25 %, y de la línea aérea Aeroméxico (AERO), con el -5,98 %. EFE

jmrg/abz/nvm