La Bolsa mexicana retrocede 0,75 %, contrario a índices de EEUU y cae a 66.107,28 unidades

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Ciudad de México, 9 jul (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) retrocedió este jueves un 0,75 % para encadenar tres sesiones negativas y su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), cayó a las 66.107,28 unidades, en una jornada con avances en los mercados de Estados Unidos y del mundo.

«El mercado de capitales cerró la sesión con ganancias generalizadas a nivel global, ante el optimismo de que la guerra podría no prolongarse, además de una corrección, luego de las dos sesiones con fuertes pérdidas», explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

Agregó que en EE.UU. el Dow Jones, el Nasdaq Composite y el S&P 500 avanzaron.

En México, apuntó la experta, el IPC «cerró la sesión con una pérdida de 0,75 % para ligar tres sesiones a la baja».

Al interior del mercado mexicano, indicó Siller, resaltaron las pérdidas de las emisoras: América Móvil (-2,5 %), Banco del Bajío (-2,24 %), Grupo Carso (-2,15 %), Vesta (-2,08 %) y Arca Continental (-1,82 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, expuso que con el cierre negativo de este jueves el índice mexicano se apunta una baja del -1,28 % en el inicio de julio y, pese a ello, en lo que va del año acumula un avance del 2,8 %.

En la jornada, el peso mexicano no registró variación porcentual frente al dólar, al cotizar en 17,55 unidades por billete verde, misma cifra que en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 169,6 millones de títulos por un importe de 17.145 millones de pesos (unos 977 millones de dólares).

De las 711 empresas que cotizaron en la sesión, 400 cerraron con sus precios al alza, 287 registraron pérdidas y 24 se mantuvieron sin cambios.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la cadena Hoteles City Express (HCITY), con el 5,41 %; de la comercializadora de productos químicos Cydsa (CYDSASA A), con el 2,8 %, y de la cadena de supermercados Organización Soriana (SORIANA B), con el 2,53 %.

En contraste, los de mayor variación a la baja fueron de la comercializadora de productos químicos Grupo Pochteca (POCHTEC B), con el -4,84 %; de la empresa de productos domésticos Grupo Vasconia (VASCONI), con el -2,77 %, y de la exploradora de petróleo y gas Vista Oil & Gas (VISTA A), con el -2,53 %. EFE

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