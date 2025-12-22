La Bolsa mexicana sube un 1,27 % y alcanza nuevo máximo histórico con 64.778,18 unidades

2 minutos

Ciudad de México, 22 dic (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) avanzó este lunes un 1,27 %, porcentaje que impulsó a su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), hasta las 64.778,18 unidades, para apuntarse un nuevo máximo histórico en una jornada con resultados mixtos a nivel mundial.

El cierre máximo anterior del mercado mexicano ocurrió el pasado 11 de diciembre, cuando se ubicó en las 64.712,07 unidades.

«El mercado de capitales cerró la sesión con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global, en una sesión con un bajo volumen de operación», explicó a EFE la directora de análisis económico y financiero de la firma Banco Base, Gabriela Siller.

En México, apuntó la experta, el IPC «cerró la sesión con una ganancia de 1,27 % para registrar un nuevo máximo y ligar tres sesiones de avances en la que acumula un rendimiento del 3,57 %».

Al interior del mercado mexicano, indicó Siller, resaltaron las ganancias de las emisoras: Industrias Peñoles (+7,68 %), Televisa (+4,14 %), Becle (+3,49 %), Grupo México (+3,33 %) e Inbursa (+2,84 %) .

En tanto, el director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, Enrique Covarrubias, precisó que con el movimiento de este lunes el índice mexicano registra un rendimiento acumulado en diciembre del +1,9 % y en lo que va de 2025 del +30,8 %.

«El IPC terminó la jornada del lunes con una subida y alcanzó un nuevo máximo histórico», apuntó Covarrubias.

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0,05 % frente al dólar, al cotizar en 17,98 unidades por billete verde, frente a los 17,99 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 189 millones de títulos por un importe de 13.446 millones de pesos (unos 747,8 millones de dólares).

De las 618 firmas que cotizaron en la jornada, 373 terminaron con sus precios al alza, 218 tuvieron pérdidas y 27 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de las mineras Industrias Peñoles (PEÑOLES), con el 7,68 % y Fresnillo (FRES), con el 5,62 %, y de la empresa de infraestructura de transportes Grupo México (GMXT), con el 5,36 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la compañía de productos madereros y papeleros TEAK (TEAK CPO), con el -16,55 %; de la propia Bolsa Mexicana de Valores, (BOLSA A), con el -3,15 %, y de la empresa de almacenamiento, conducción y mejoramiento de agua Grupo Rotoplas (AGUA), con el -2,82 %. EFE

jmrg/abz/gad