La Bolsa mexicana sufre caída del 1,31 %, contrario a mercados y baja a 67.392,19 unidades

2 minutos

Ciudad de México, 4 jun (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró este jueves un caída del 1,31 % para acumular cinco cierres negativos en las últimas seis sesiones, y su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) bajó a 67.392,19 unidades.

«El mercado de capitales cerró la sesión con ganancias generalizadas en los mercados del mundo, con la excepción del Nasdaq Composite en Estados Unidos que perdió un ligero 0,09 %», explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

En México, apuntó la experta, el IPC «cerró la sesión con una pérdida de 1,31 %, para caer en cinco de las últimas seis sesiones y cerrar en su menor nivel desde el 4 de mayo» cuando registró 67.283,6 unidades.

Al interior del mercado mexicano, añadió Siller, destacaron las pérdidas de las emisoras: Industrias Peñoles (-6,09 %), Gentera (-2,39 %), Bimbo (-2,19 %), Grupo Carso (-2,18 %) y Volaris (-2,03 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, indicó que a pesar del movimiento negativo de este jueves, el mercado mexicano registra un avance del 4,8 % en lo que va de 2026.

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0,29 % frente al dólar, al cotizar en 17,29 unidades por billete verde, frente a los 17,34 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 216,6 millones de títulos por un importe de 19.367 millones de pesos (unos 1.120 millones de dólares).

De las 698 empresas que cotizaron en la sesión, 286 cerraron con sus precios al alza, 392 registraron pérdidas y 20 se mantuvieron sin cambios.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la constructora de viviendas Corpovael (CADU A), con el 3,25 %; del conglomerado de medios Grupo Televisa (TLEVISA CPO), con el 3,21 %, y del Grupo Hotelero Santa Fe (HOTEL), con el 2,62 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la minera Industrias Peñoles (PEÑOLES), con el -6,09 %, de la empresa de productos domésticos Grupo Vasconia (VASCONI), con el -5 %, y de la comercializadora de productos químicos Cydsa (CYDSASA A),con el -4,97 %. EFE

jmrg/csr/nvm