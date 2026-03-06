La Bolsa mexicana sufre caída semanal del 5,73 % y baja hasta 67.313,5 unidades

Ciudad de México, 6 mar (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró este viernes un retroceso del 1,56 % para sumar cuatro jornadas de pérdidas en la primera semana marzo, que cerró con una caída acumulada del 5,73 % para llevar a su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), a bajar hasta las 67.313,5 unidades, en línea con los mercados del mundo.

«El mercado de capitales cerró la semana con fuertes pérdidas a nivel global debido a un aumento en la aversión al riesgo», explicó a EFE la directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, Gabriela Siller.

La experta añadió que en México, el IPC «cerró la semana con una pérdida semanal de 5,73 %, para ligar tres semanas de caídas, su mayor retroceso desde la tercera semana de marzo del 2020, cuando comenzó la pandemia y cayó un 10,02 %».

Al interior del mercado mexicano, señaló Siller, resaltaron las pérdidas semanales de las emisoras: Industrias Peñoles (-16,55 %), Grupo México (-11,54 %), Banco del Bajío (-10,92 %), Orbia Advance (-9,85 %), Grupo Carso (-9,74 %) y Cemex (-9,55 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, señaló que el IPC terminó la jornada con una baja y con este movimiento, el rendimiento en lo que va del año cayó a +4,69 %.

«A nivel empresarial, solo 2 de las 35 emisoras terminaron la semana en terreno positivo», apuntó Covarrubias.

En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0,05 % frente al dólar, al cotizar en 17,8 unidades por billete verde, frente a los 17,79 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 202 millones de títulos por un importe de 20.932 millones de pesos (unos 1.176 millones de dólares).

De las 692 firmas que cotizaron en la jornada, 300 terminaron con sus precios al alza, 369 tuvieron pérdidas y 23 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la constructora de viviendas Corpovael (CADU A), con el 4,76 %; de la distribuidora de productos químicos Alpek (ALPEK A), con el 4,44 %, y de la constructora de viviendas Grupo Ara (ARA), con el 3,45 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la compañía de productos madereros y papeleros TEAK (TEAK CPO), con el -5,52 %; de la línea aérea Aeroméxico (AERO), con el 4,01 %, y de la minera Grupo México (GMEXICO B), con el -3,63 %. EFE

