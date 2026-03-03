La Bolsa mexicana sufre fuerte caída del 3,04 % y se ubica por debajo de los 68.500 puntos

Ciudad de México, 3 mar (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) sufrió este martes una severa caída del 3,04 % en su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) para ubicarse en 68.436,26 unidades, en una jornada con retrocesos en los mercados en el mundo.

El retroceso del IPC es el más fuerte desde el registrado el 4 de abril de 2025, cuando bajó un 4,87 %.

«Los ‘commodities’ de energía continuaron presionados al alza, pues el mercado sigue temeroso de que la guerra ocasione disrupciones en la oferta global de energía», dijo a EFE la directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, Gabriela Siller.

Explicó que el «alza en el gas natural llevó al mercado de capitales en Europa a mostrar fuertes pérdidas en la sesión, debido al impacto que podría tener en la inflación general», mientras que en Estados Unidos los mercados también cerraron a la baja.

La especialista precisó que en México, el IPC «cerró la sesión con una pérdida del 3,04 %, para caer por segunda sesión al hilo y su mayor caída desde el 4 de abril del 2025», cuando retrocedió un 4,87 %.

Indicó que al interior 32 de las 35 principales emisoras registraron pérdidas en la sesión, resaltando al Grupo México (-6,92 %), Megacable (-6,77 %), Industrias Peñoles (-6,07 %), Orbia Advance (-5,58 %) y Cemex (-4,02 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, señaló que con el fuerte movimiento a la baja de este día el rendimiento del mercado mexicano en lo que va del año se ubicó en +6,78 %.

En la jornada, el peso mexicano se depreció un 2,03 % frente al dólar, al cotizar en 17,64 unidades por billete verde, frente a los 17,28 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 307 millones de títulos por un importe de 32.513 millones de pesos (unos 1.843 millones de dólares).

De las 762 firmas que cotizaron en la jornada, 377 terminaron con sus precios al alza, 371 tuvieron pérdidas y 14 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la exploradora de petróleo y gas Vista Oil & Gas (VISTA A), con el 3,69 %; de la compañía de productos madereros y papeleros TEAK (TEAK CPO), con el 2,8 %, y de la cadena de centros deportivos Sports World (SPORT S), con el 2,22 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de las mineras Grupo México (GMEXICO B), con el -6,92 %; y Frisco (MFRISCO A-1), con el -6,82 %, y de la empresa de telecomunicaciones Megacable Holdings (MEGA CPO), con el -6,77 %. EFE

