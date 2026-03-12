La Bolsa surcoreana cierra mixta ante la preocupación por los precios del crudo

Seúl, 12 mar (EFE).- La Bolsa surcoreana cerró mixta este jueves, en medio de la preocupación por el alza en los precios del crudo a raíz de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, que está afectando al suministro global.

El principal índice de Corea del Sur, el Kospi, bajó un 0,48 %, o 26,7 puntos, hasta los 5.583,25 enteros, en una jornada en la que se negociaron 23,6 billones de wones (unos 13.800 millones de euros).

Por contra, el índice de valores Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, subió un 1,02 %, u 11,57 puntos, hasta las 1.148,4 unidades.

El parqué surcoreano reaccionó con cautela al repunte de los precios del crudo, tras una serie de ataques a embarcaciones en el estrecho de Ormuz, vía clave para el comercio energético mundial por la que circula en torno al 20 % del crudo y el gas natural licuado (GNL) globales.

En semiconductores, Samsung Electronics, valor de referencia local, bajó un 1,11 %.

Por contra, las firmas del sector de la defensa registraron fuertes subidas. El gigante Hanwha Aerospace avanzó un 3,9 %, mientras que Korea Aerospace Industries, el único fabricante de aeronaves del país, subió un 2,51 %.

La moneda local, el won, se depreció ante el dólar estadounidense, cotizando a 1.481,2 unidades por dólar, o 14,7 wones más que en el cierre de la sesión previa. EFE

