La borrasca Amy azota los países nórdicos y el norte de Alemania

Berlín, 4 oct (EFE).- La borrasca Amy afectó este sábado a muchas partes de Suecia, Dinamarca y Noruega, donde más de 100.000 consumidores han quedado sin electricidad, y también se dejó sentir en el norte de Alemania.

En Noruega, están vigentes alertas amarillas y naranjas en el este y el sur del país ante la advertencia de entre 80 y 100 milímetros de lluvia en 12 horas.

En muchos lugares este fenómeno «estará entre los más intensos registrados en los últimos 25 años», advirtió el Instituto Meteorológico de Noruega.

Las ráfagas de viento extremas previstas estarán entre 35 y 40 metros por segundo y procederán del sureste, añadió, y en la costa «será una tormenta completa».

El límite para considerar un huracán es una velocidad de viento sostenida de 32,6 metros por segundo.

Antes de la tormenta, se habían emitido advertencias por posibles cortes de energía, algo que finalmente ocurrió para más de 100.000 consumidores, según NTB.

Los conductores han sentido especialmente las consecuencias de Amy este sábado. Muchas carreteras están cerradas, los servicios de ferri suspendidos y los trenes detenidos. Además, se informó de fallas o ausencia total de internet y cobertura móvil en varias zonas del país.

En Suecia, una amplia zona de lluvia se está extendiendo hacia el noreste a través del país, y en algunos lugares se esperaban hasta 30 milímetros de precipitación.

Los servicios de tren están suspendidos en gran parte de Skåne, y también se han producido grandes interrupciones en otras zonas del oeste y sur de Suecia, según la agencia TT.

La tormenta también ha provocado cortes de energía en el sur y oeste de Suecia, afectando a unos 3.500 suscriptores.

El tráfico aéreo también se ve afectado, con varias salidas retrasadas, especialmente en Noruega, lo que repercute en la aerolínea SAS en toda la región nórdica.

En Dinamarca, los fuertes vientos que azotaron el país el viernes por la noche y el sábado trajeron ráfagas con fuerza de huracán. Las ráfagas más intensas, de 35 metros por segundo, se registraron en Frederikshavn, según el Instituto Meteorológico Danés.

La borrasca provocará también durante todo el fin de semana tiempo inestable y ventoso o tormentoso en el norte de Alemania.

Según el Servicio Meteorológico de Alemania, este sábado en el oeste y noroeste se esperaban rachas fuertes a tormentosas de hasta 70 kilómetros por hora.

En el mar del Norte, así como en zonas de montaña expuestas, se preveían rachas de tormenta severas de hasta 100 kilómetros por hora.

Las fuertes rachas están alterando el horario de los ferris hacia las islas del mar del Norte. EFE

