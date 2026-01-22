La borrasca Ingrid aterriza en Portugal con lluvias, fuerte viento y baja cota de nieve

Lisboa, 22 ene (EFE).- La borrasca Ingrid aterrizó este jueves en Portugal con precipitaciones, especialmente fuertes en el norte y centro del país, rachas de viento y nieve en los puntos más altos, una situación que se agravará en los próximos días.

El comandante de la Autoridad Nacional de Emergencias y Protección Civil (ANEPC), Mário Silvestre, pidió este jueves en una rueda de prensa evitar los desplazamientos por carretera, especialmente en las zonas donde la cota de nieve bajará.

Además, agregó que están evaluando la posibilidad de cerrar escuelas y guarderías, porque existe riesgo de que algunas localidades queden aisladas por la nieve.

«Existe un conjunto de riesgos potenciales significativos, en concreto para las zonas de nevadas y de acumulación de nieve, además del empeoramiento de las condiciones costeras», continuó Silvestre.

El Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA) mantiene actualmente en nivel amarillo de alerta los distritos de Aveiro, Beja, Braga, Coimbra, Évora, Faro, Leiria, Lisboa, Oporto, Portalegre, Santárem, Setúbal, Viana do Castelo, Vila Real y Viseu.

La lluvia se convertirá en chubascos a partir de la noche de este jueves, que en ocasiones podrán ir acompañados de granizo y tormentas eléctricas, y que se prolongarán hasta el sábado.

En este sentido, el jefe de Previsión Meteorológica del IPMA, Nuno Lopes, detalló que a partir de hoy Portugal vivirá el paso de un sistema frontal asociado a Ingrid que, además de las precipitaciones, traerá fuertes rachas de viento, que se sentirán especialmente el viernes y la madrugada del sábado.

Las rachas de viento serán de entre 70 y 90 kilómetros por hora en la costa y de entre 80 y 100 km/h en las áreas elevadas.

En cuanto a la cota de nieve, bajará hasta los 600 metros y, puntualmente, podrían llegar incluso a los 400 metros en el norte y el centro, lo que incrementará la posibilidad de nevadas «incluso en zonas menos habituales», especialmente al final del viernes y la madrugada del sábado.

Ingrid también trae consigo un fuerte oleaje en toda la costa occidental, con olas de entre 7 y 9 metros de altura. EFE

