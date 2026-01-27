La borrasca Joseph deja inundaciones y carreteras bloqueadas en Portugal

Lisboa, 27 ene (EFE).- La borrasca Joseph ha provocado este martes varias inundaciones en Portugal, así cómo el bloqueo de varias carreteras, la interrupción de suministros eléctricos y árboles caídos, según datos de la Protección Civil lusa.

La Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC) indica en su web que son casi 200 las incidencias que están siendo atendidas esta jornada, que han movilizado a más de 600 efectivos y 280 medios terrestres.

Limpiezas de vías, estructuras y árboles caídos, inundaciones de espacios y movimientos de tierra son algunas de las incidencias notificadas.

El Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA) mantiene este martes en aviso naranja a ocho distritos por la caída de nieve y ha emitido alertas por el fuerte oleaje marítimo en toda la costa, especialmente en el archipiélago de Azores.

En concreto, se encuentran en nivel naranja (el segundo más elevado de un total de cuatro) las regiones de Viana do Castelo, Braga, Oporto, Vila Real, Viseu, Guarda y Castelo Branco, ubicadas en el norte y centro del país, y varias de ellas fronterizas con España.

Asimismo, el archipiélago atlántico de Azores se encuentra en nivel de aviso rojo (el más elevado) por el fuerte oleaje marítimo, mientras que toda la costa del territorio peninsular de Portugal se encuentra en aviso naranja por esa misma causa. EFE

