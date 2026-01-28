La borrasca Kristin se cobra su primera víctima mortal en Portugal

Lisboa, 28 ene (EFE).- Un hombre falleció este miércoles en el área metropolitana de Lisboa tras caer un árbol en el coche en el que se encontraba, siendo la primera víctima mortal de la borrasca Kristin en Portugal, informó la Protección Civil lusa.

El portavoz de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC) Paulo Santos precisó en declaraciones a EFE que el accidente se produjo en la localidad de Vila Franca da Xira.

El responsable añadió que hay «varios» bomberos que han resultado heridos y que hay «decenas» de personas desalojadas. EFE

