La brasileña ‘El agente secreto’ competirá por el César a la mejor película extranjera

París, 28 ene (EFE).- La película brasileña ‘El agente secreto’, dirigida por Kleber Mendonça Filho, competirá por el premio César, -los más importantes del cine francés- de la categoría de mejor película extranjera en la gala que se celebrará en París el próximo 26 de febrero.

‘El agente secreto’, que cuenta con cuatro nominaciones a los Óscar, entre ellos la de mejor película, competirá con la española ‘Sirat’, la china ‘Black Dog’, la estadounidense ‘Una batalla tras otra’ y la noruega ‘Valor sentimental’.

La mejor película del año en Francia para la Academia de los César se decidirá entre ‘Nouvelle Vague’ (que es la cinta más nominada del año, con diez opciones de premio), ‘L’attachement’ (8), ‘Dossier 137’ (8), ‘La petite dernière’ (7) y ‘Un simple accident’ (2). EFE

