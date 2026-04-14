La brasileña ‘Feito Pipa’ abre edición 65 del Festival Internacional de Cine de Cartagena

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Cartagena (Colombia), 14 abr (EFE).- El Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (Ficci) inaugura este martes su edición 65 con la proyección de ‘Feito Pipa’, una película del director brasileño Allan Deberton sobre un niño que sueña con ser futbolista mientras cuida a su abuela con pérdida de memoria.

El filme, galardonado con el Oso de Cristal a mejor película del jurado infantil y con el gran premio del jurado internacional en la sección Generation Kplus de la Berlinale, presenta el paisaje del estado de Ceará, en el nordeste de Brasil, un territorio atravesado por tensiones contemporáneas.

Este año el Ficci rendirá tributo al director británico Ben Rivers, quien estará en Cartagena para recibir una India Catalina, máximo galardón del festival. Su obra está marcada por la combinación de técnicas y estéticas del cine analógico.

De Rivers se verán por primera vez en Colombia filmes como ‘Mare’s Nest’ (2025), su más reciente obra, ganadora en el Festival de Cine de Locarno, además de ‘Two Years at Sea’ (2011). También se proyectarán ‘The Sky Trembles and the Earth Is Afraid and the Two Eyes Are Not Brothers’ (2015), ‘Ghost Strata’ (2019) y ‘The Shape of Things’ (2016).

A esta edición del Ficci, que se extenderá hasta el próximo domingo 19 de abril, regresan las competencias, con siete películas de España, Argentina, México y Portugal en largometrajes iberoamericanos y cinco títulos colombianos, todos en estreno mundial.

La competencia de largometrajes iberoamericanos entregará premios a mejor película, mejor dirección, mejor interpretación y gran premio del jurado, que estará conformado por el productor brasileño Rodrigo Teixeira, la cineasta mexicano-salvadoreña Tatiana Huezo y la jefa de programación de la sección Forum de la Berlinale, Barbara Wurm.

En cortometrajes iberoamericanos participan 12 obras procedentes de España, Brasil, México, Chile, Cuba, Perú, República Dominicana, Argentina y Uruguay, mientras que en cortos colombianos habrá 20 producciones, de las cuales 13 son estrenos mundiales.

Componente social

El festival contará con su tradicional sección ‘Cine en los barrios’, una iniciativa que lleva las películas a zonas apartadas de la ciudad, así como con la sección ‘De Indias’, que reúne obras realizadas en Cartagena de Indias y el departamento de Bolívar.

La sección ‘(S)paces of Time’ propone una exploración de expresiones cinematográficas sin límites, mientras que ‘Cine afro’ está dedicada a las múltiples perspectivas de cineastas afro y ‘Cine indígena’ se enfoca en las cinematografías realizadas desde y con los pueblos indígenas.

El Ficci también tendrá una muestra de cine internacional con España, que incluye filmes como ‘Historias del buen valle’ (2025), de José Luis Guerín, e ‘Iván & Hadoum’ (2026), de Ian de la Rosa.

Suiza participará con ‘Nuit obscure – Ain’t a Child’ (2025), de Sylvain George, y ‘El mundo al revés’ (2025), de Agostina Di Luciano y León Schwitter; mientras que Argentina proyectará películas como ‘Los nadadores’ (2026), de Sol Iglesias SK, y ‘La noche está marchándose ya’ (2025), de Ezequiel Salinas y Ramiro Sonzini.

La película que clausurará el Ficci 65 será la ganadora del premio a mejor película en la competencia iberoamericana de largometrajes. EFE

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