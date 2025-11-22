La brasileña ‘La mejor madre del mundo’ gana el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva

Huelva (España), 22 nov (EFE).- La película brasileña ‘La mejor madre del mundo’, de Anna Muylaert, ha ganado el Colón de Oro del 51 Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, según se desveló esta noche en la gala de clausura del certamen.

La gala, que fue conducida por el periodista onubense Adolfo Zarandieta y contó con la actuación musical del cantante venezolano Carlos Baute, sirvió de marco de entrega de un festival que ha premiado, entre otros, a la actriz brasileña Shirley Cruz como Mejor Interpretación Femenina por su papel en la ganadora del Colón de Oro.

El premio al mejor actor ha sido para el argentino Pedro Fontaine por su labor en ‘Los renacidos’, mientras que la mejor interpretación de reparto ha sido para todo el elenco de la película mexicana ‘Vainilla’, dirigida por Mayra Hermosillo. EFE

