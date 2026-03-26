La brasileña Geyse Da Silva le da triunfo al América sobre el campeón Tigres UANL

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Monterrey (México), 25 mar (EFE).- La brasileña Geyse Da Silva convirtió un gol este miércoles para darle al América una victoria por 0-1 sobre el campeón Tigres UANL, que subió a las Águilas al segundo lugar del Clausura del fútbol femenino de México.

En el inicio de la decimocuarta jornada del campeonato, las azulcremas del entrenador español Ángel Villacampa se plantaron bien a la defensa y secaron el ataque de las ‘Amazonas’, que en los primeros 45 minutos tuvieron una sola jugada de peligro, de Diana Ordóñez.

América presionó y en el minuto 36 decidió el partido, cuando Sarah Luebbert entró al área le dio un balón a Da Silva, letal con el remate de pierna derecha.

La segunda mitad fue accidentada; América estuvo a punto de hacer un par de goles en propia puerta y cometió algunas fallas que Tigres no aprovechó, sobre todo en el minuto 67 con un remate fallado de Greta Espinoza.

Los últimos 20 minutos fueron de lucha, con el Tigres del estratega español Pedro Martínez volcado en busca del empate y un América bien plantado, con gran labor en mitad de la cancha de la venezolana Gabriela García.

América llegó a 10 victorias, tres empates y una derrota; subió al segundo lugar con 33 unidades las mismas de las líderes Rayadas de Monterrey, con mejor diferencia de goles a favor y en contra. Tigres, equipo de la campeona mundial española Jenni Hermoso, es cuarto con 30 unidades.

La fecha 14 se reanudará el próximo viernes, cuando el puntero Monterrey visitará a las Tuzas de Pachuca, terceras de la tabla de posiciones.

Será un partido de muchas expectativas porque, de ganar, Pachuca saltará al liderato.

Además, se verán las caras dos de las mejores goleadoras del campeonato, Charlyn Corral, de las Tuzas, tercera mejor anotadora con 12 dianas, y la española Lucía García, de Monterrey, cuarta con nueve tantos.

Ese día, el Toluca visitará al Mazatlán, León a las Pumas UNAM y Necaxa al Atlas.

El domingo jugarán Cruz Azul-Puebla y Santos Laguna-San Luis y el lunes terminará la jornada con los duelos Querétaro-Juárez FC y Tijuana-Guadalajara. EFE

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