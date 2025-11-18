La brasileña Motiva le vende sus 20 aeropuertos a la mexicana ASUR

1 minuto

Río de Janeiro, 18 nov (EFE).- La empresa brasileña de infraestructuras y transportes Motiva anunció este martes que le vendió al grupo mexicano ASUR por 5.000 millones de reales (unos 939,4 millones de dólares o unos 811 millones de euros) los veinte aeropuertos que gestiona, incluyendo los de Ecuador, Costa Rica y Curazao.

El negocio incluye todas las acciones de Motiva en la Compañía de Participación en Concesiones (CPC), «grupo que engloba la totalidad de las participaciones de la empresa en sus activos aeroportuarios en Brasil y en exterior», según el comunicado enviado por la compañía brasileña al mercado. EFE

cm/cpy