La brasileña Motiva le vende sus 20 aeropuertos a la mexicana ASUR

Río de Janeiro, 18 nov (EFE).- La empresa brasileña de infraestructuras y transportes Motiva anunció este martes que le vendió al grupo mexicano ASUR por 5.000 millones de reales (unos 939,4 millones de dólares o unos 811 millones de euros) los veinte aeropuertos que gestiona, incluyendo los de Ecuador, Costa Rica y Curazao.

El negocio incluye todas las acciones de Motiva en la Compañía de Participación en Concesiones (CPC), «grupo que engloba la totalidad de las participaciones de la empresa en sus activos aeroportuarios en Brasil y en exterior», según el comunicado enviado por la compañía brasileña al mercado.

Entre los aeropuertos incluidos en el negocio figuran el Mariscal Sucre (Quito), el Juan Santamaría (San José de Costa Rica) y el Willemstad (Curazao), así como algunos de importantes capitales brasileñas como Belo Horizonte (tanto el internacional como el nacional), Cutitiba, Goiania, Palmas, Teresina y Sao Luis.

Los 17 aeropuertos brasileños y los tres en el exterior recibieron el año pasado 45 millones de pasajeros, según el último balance de la empresa, que también es responsable por terminales en ciudades con elevado movimiento turístico en Brasil como Foz do Iguaçu, Navegantes y Joinville.

Según el comunicado al mercado, el comprador directo es el Aeropuerto de Cancún, una de las subsidiarias del Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR) de México.

Motiva aclaró que el negocio está condicionado a la aprobación de los órganos reguladores de todos los países incluidos en la operación y a «determinados ajustes que serán realizados hasta el cierre de la transacción».

El acuerdo también prevé que ASUR asuma las actuales deudas de la CPC.

La venta «está alineada» con el Plan Estratégico de Motiva, que busca la generación de valor, la simplificación de su portafolio y un crecimiento rentable y selectivo en los segmentos de gestión de carreteras y transportes en rieles en Brasil.

Motiva es una de las principales concesionarias de carreteras, aeropuertos y puertos de Brasil e importante operadora de transporte en tren y metro.

ASUR, por su parte, opera nueve aeropuertos en México, incluyendo los de Cancún, Cozumel, Mérida y Oaxaca, así como el de San Juan de Puerto Rico.

La empresa brasileña había anunciado en mayo la intención de vender sus aeropuertos y desde entonces venía negociando con varios interesados, entre los cuales el grupo español Aena y la Corporación América Airports (CAAP) de Argentina. EFE

