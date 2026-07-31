La brasileña Vale reporta una fuerte caída de ganancias en el segundo trimestre

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La minera brasileña Vale, la mayor productora mundial de mineral de hierro, reportó este jueves una fuerte caída en su ganancia neta en el segundo trimestre, afectada en parte por la volatilidad cambiaria, pese a una mejora en sus principales indicadores operativos.

La ganancia neta cayó 35% interanual, a 1.375 millones de dólares.

Los costos de producción aumentaron durante el trimestre, lo que llevó a la empresa a revisar al alza sus proyecciones de gastos para lo que resta del año.

Vale destacó en un comunicado su mejor producción para un segundo trimestre desde 2018 en mineral de hierro, así como sus mejores registros en cobre desde 2017 y en níquel desde 2020.

La empresa también dijo que inició la operación de un proyecto en el sureste del estado de Pará, en el norte de Brasil, que sumará 20 millones de toneladas de capacidad de producción de mineral de hierro.

La compañía anunció además el pago de dividendos por 1.700 millones de dólares y un nuevo programa de recompra de acciones de hasta 100 millones de títulos.

ll/mr