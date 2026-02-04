La Brigada Lituania crece en número de soldados y refuerza protección del flanco oriental

2 minutos

Berlín, 4 feb (EFE).- La ‘Brigada Lituania’, con la que Alemania y la OTAN quieren reforzar la protección del flanco oriental de la Alianza, creció este miércoles hasta 1.800 militares en el terreno bajo mando alemán, el cual quiere convertir esta unidad en una brigada de combate plenamente operativa hasta 2027.

El nuevo hito, como lo describió el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, en un comunicado, se produjo al poner bajo orden de la Brigada Acorazada 45 (la llamada ‘Brigada Lituania’), el Grupo de Combate Multinacional Lituania, formada por 1.300 soldados de siete naciones, en una ceremonia en la ciudad lituana de Kaunas.

«Estamos un gran paso más cerca de nuestro objetivo de establecer para 2027 una brigada de combate alemana plenamente operativa en el flanco oriental de la OTAN», señaló.

Está previsto que para ese año estén estacionados en Lituania unos 4.800 soldados y aproximadamente unos 200 miembros civiles del Ejército alemán, además de empleados de empresas internas.

«La subordinación de hoy del Grupo de Combate Multinacional Lituania es un hito. Esto significa que la brigada cuenta ahora con tres batallones de combate», explicó.

Pistorius señaló que las autoridades lituanas «trabajan intensamente y en paralelo en la provisión de la infraestructura necesaria» para albergar a los militares de la brigada.

«Está claro: asumimos responsabilidad dentro de la Alianza OTAN y por el Báltico», recalcó.

Una semana antes ya tuvo lugar la subordinación en Alemania del Batallón Acorazado 203 y del Batallón de Infantería Mecanizada 122.

De esta manera, la ‘Brigada Lituania’ alcanza ya una fuerza total de alrededor de 2.800 soldados y personal civil, si se cuenta también estos dos grupos de combate en Alemania.

Estos dos batallones solo se trasladarán de forma permanente a Lituania tras la finalización de la infraestructura necesaria, pero efectuarán regularmente despliegues prolongados con unos 500 soldados cada uno bajo el mando de la Brigada Acorazada 45.

El Grupo de Combate Multinacional Lituania, creada por la OTAN en 2017, forma parte permanente y estable de la Brigada Lituania, pero seguirá rotando semestralmente. EFE

cae/jgb