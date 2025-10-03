The Swiss voice in the world since 1935
La brigada ultranacionalista Española, que combate en Ucrania por Rusia, se disuelve

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Moscú, 3 oct (EFE).- La brigada Española, fundada por hinchas de fútbol ultranacionalistas rusos para luchar en la guerra de Ucrania, ha anunciado su disolución.

«La brigada 88º, en la misma forma y composición con la que entró en Klishchiivka en 2023 y tomó Chasov Yar en 2024 y 2025, junto con las localidades vecinas, deja de existir», comunicó la brigada a través de su canal de Telegram.

La agrupación surgió en 2022 como voluntarios hinchas de distintos equipos de fútbol, según declara la propia organización, pero realmente se encuentra activa desde 2014 a través de personas cercanas a un combatiente apodado ‘El Español’, líder de la Española.

«El Centro de Inteligencia Melodiya también se ha convertido en una estructura independiente. Se crearán destacamentos electrónicos y de asalto sobre la base de la antigua 88º brigada, sobre la que pronto daremos más detalles», afirman.

Además, aseguran que algunos de sus miembros de mayor rango están integrándose en las estructuras oficiales de Defensa y las agencias de seguridad de Rusia.

«Como dijo nuestro Comandante en Jefe Supremo (el presidente ruso, Vladímir Putin): ¡(el territorio) donde un soldado ruso ponga un pie, se convierte en nuestro!», clama la organización militar.

La Española, quien estableció como base de operaciones el estadio de fútbol de la ciudad de Mariúpol, proclama que su principal enemigo es la agrupación nacionalista ucraniana Azov.

Se centran en combates de guerra electrónica, drones y mecánica, proporcionando equipo a otras agrupaciones militares.EFE

mos/jgb

