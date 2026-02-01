La británica Alice Albinia obtiene la Beca Michael Jacobs de crónica viajera 2026

2 minutos

Bogotá, 1 feb (EFE).- La periodista y escritora británica Alice Albinia fue seleccionada como ganadora de la Beca Michael Jacobs de crónica viajera 2026, otorgada por la Fundación Gabo, el Hay Festival y The Michael Jacobs Foundation for Travel Writing, se anunció este domingo.

La propuesta de Albinia, titulada ‘Wánu’, es «un libro que conecta la acumulación de riqueza europea durante la era victoriana con la explotación de recursos naturales y humanos en Bolivia, Chile y Perú a partir de la historia del comercio de guano y salitre en el siglo XIX», señaló la Fundación Gabo en un comunicado.

«El enfoque crítico de Albinia, quien se cuestiona cómo enmendar la herida colonial –y propone hacerlo contando la historia desde los puntos de explotación omitidos de los relatos tradicionales del continente–, aporta un tono distinto y una mayor variedad al cúmulo de obras que ha promovido la beca», agregó la información.

A la duodécima edición de la beca, que desde 2014 financia con 10.000 dólares un proyecto de libro o artículo en español o en inglés sobre Hispanoamérica o España, se postularon 390 propuestas provenientes de 38 países.

La decisión del jurado de elegir el proyecto de Albinia estuvo motivada por «su potencia literaria que demuestra una voz propia y experimentada».

El jurado destacó «la capacidad de la autora para entrelazar su propia memoria familiar con la historia económica y colonial y la crisis ambiental contemporánea en una propuesta coherente y claramente articulada».

Alice Albinia, segunda mujer en obtener la beca después de la ecuatoriana Sabrina Duque, es una autora galardonada de obras de ficción y no ficción que exploran territorios culturales y geográficos superpuestos en Pakistán, India, Afganistán y el Tíbet, entre otros. EFE

