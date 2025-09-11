La Cámara Baja alemana retira la inmunidad a diputado de AfD y exeurodiputado investigado

2 minutos

Berlín, 11 sep (EFE).- La Cámara Baja de Alemania, el Bundestag, aprobó este jueves por unanimidad retirar la inmunidad al diputado de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) y exeurodiputado Maximilian Krah, a quien la Fiscalía General de Dresde investiga por presuntos sobornos y supuesto blanqueo de dinero en relación con pagos chinos.

«Sin debate, el Bundestag aprobó el jueves 11 de septiembre (…) una recomendación de resolución del Comité de Verificación Electoral, Inmunidad y Reglamento sobre asuntos de inmunidad por unanimidad. Con ello el Parlamento autorizó la ejecución de órdenes judiciales de registro e incautación contra el diputado de AfD Maximilian Krah», indicó la Cámara Baja en un comunicado.

La Fiscalía General de Dresde informó en mayo pasado de la apertura de una investigación contra Krah, quien fue miembro del Parlamento Europeo (PE) hasta marzo de 2025 cuando asumió su acta como diputada en el Bundestag, por haber aceptado supuestamente sobornos cuando era eurodiputado y por supuesto blanqueo de dinero en relación con pagos chinos.

Según la investigación, existen suficientes indicios que, en base a la experiencia criminológica, hacen plausible que se haya cometido un delito penalmente perseguible.

La Fiscalía deberá determinar ahora si existen motivos suficientes para presentar una acusación o si debe archivarse el procedimiento, para lo que necesitaba el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de Krah.

El diputado ultraderechista ha afirmado que el proceso tiene «motivaciones políticas», y ha calificado de «ridículas» las acusaciones de la Fiscalía.

Ha argumentado que, como abogado, había emitido facturas a su cliente.

Además de la investigación abierta a Krah un antiguo asistente de Krah fue acusado formalmente, tras un año detenido, de espionaje a favor de China, cargo que la Fiscalía Federal de Alemania también ha presentado contra una de sus presuntas cómplices.

Jian G., un ciudadano alemán de origen chino, trabajó entre septiembre de 2019 y abril de 2024, cuando fue detenido, como asistente de Krah.

Junto con G., de nacionalidad alemana y origen chino, se sienta en el banquillo la ciudadana china Jaqi X., que hasta su detención en septiembre del año pasado trabajaba en el ámbito de la logística en el aeropuerto de Leipzig, en el este de Alemania.

China rechaza las acusaciones de espionaje presentadas en Alemania contra Jian G. EFE

cae/jgb