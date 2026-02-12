La Cámara Baja argentina debate el proyecto de rebaja de edad de imputabilidad penal

2 minutos

Buenos Aires, 12 feb (EFE).- La Cámara de Diputados de Argentina comenzó este jueves una sesión especial para debatir la Reforma Penal Juvenil, que propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años a propuesta del Gobierno del presidente Javier Milei.

La Cámara Baja alcanzó el quorum para iniciar la sesión, con 129 legisladores presentes frente a 128 ausentes, habilitando así el debate sobre el proyecto de reforma.

El proyecto contempla rebajar la edad de imputabilidad y establece un sistema integral para tratar los delitos cometidos por adolescentes.

Las penas privativas de libertad, según el proyecto oficialista, no podrán superar los 15 años y se propone cumplirlas en el domicilio, un centro de menores o en una sección separada de un establecimiento penitenciario.

La propuesta original promovida por el Gobierno argentino fijaba el inicio la edad mínima de punibilidad en 13 años, pero la elevó a 14 ante las críticas.

La Unión Cívica Radical (UCR, centro derecha) adelantó que apoyará la reforma penal juvenil y señaló en sus redes sociales que busca “garantizar justicia para las víctimas y fomentar la responsabilidad adolescente de sus actos”.

En el orden del día de este jueves la Cámara también planea someter a votación el acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea, pero no es seguro que dé tiempo a lo largo del día dada la relevancia de la reforma sobre imputabilidad penal anterior. El acuerdo de Mercosur podría trasladarse a la madrugada del viernes.

A pesar de que el acuerdo está pendiente de revisión en la Justicia europea, el Gobierno de Javier Milei busca que el Congreso argentino de el visto bueno a estas dos iniciativas antes del 1 de marzo, cuando se abrirán las sesiones legislativas ordinarias de 2026.

También espera sacar adelante antes de marzo la reforma laboral, que la pasada madrugada fue aprobada por el Senado y falta su paso por la Cámara de Diputados. EFE

