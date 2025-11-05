La Cámara Baja de Alemania autoriza compras militares por valor de 1.900 millones de euros

Berlín, 5 nov (EFE).- El Ministerio de Defensa de Alemania informó este miércoles de que recibió la autorización de la Comisión de Presupuestos de la Cámara Baja del Parlamento alemán o ‘Bundestag’ para la adquisición de material militar por valor de 1.900 millones de euros.

Según un comunicado del Ministerio de Defensa germano, las compras refuerzan «a las Fuerzas Armadas Federales en general» y abarcan desde material militar para la defensa aérea hasta armas cortas y logística informática, de apoyo y médica.

En concreto, el texto ministerial informa de que esos 1.900 millones de euros servirán para el «desarrollo, la fabricación y adquisición» de misiles SADM (siglas inglesas de ‘Small Drone Missile’) para completar las capacidades del sistema Skyranger 30, de la firma germana Rheinmetall.

Con esta adquisición, el Skyranger 30 «estará totalmente capacitado para defenderse de drones pequeños y microdrones», sistemas que suponen «una amenaza considerable para la población, los soldados, armas e infraestructuras» como puede verse en conflictos como la invasión de Rusia contra Ucrania, según el comunicado.

El texto precisó también que se contaba con la «luz verde» parlamentaria para comprar misiles guiados y el desarrollo de la renovación del sistema de control del lanzador de misiles RAM.

Además, el comunicado señaló que las compras permitirán que sea la nueva pistola del ejército el modelo P13, que sustituirá al actual P8, y, entre otras cosas, la adquisición de equipamiento para el transporte, en varios aviones A400M, de heridos con lesiones leves, moderadas y cuidados intensivos.

La financiación de estas adquisiciones, según el Ministerio de Defensa, procede del fondo especial para las Fuerzas Armadas Federales y del capítulo presupuestario 14 para las compras de material militar.

El pasado mes de octubre, la Comisión de Presupuestos aprobó 18 planes de adquisiciones militares por valor de 14.000 millones de euros.

«Continuaremos de manera consecuente con esta dinámica positiva para dotar a nuestros soldados de las capacidades que necesitan con urgencia», señaló el comunicado del ministerio que dirige el político socialdemócrata Boris Pistorius. EFE

