La Cámara Baja de EE.UU. reprende al legislador Chuy García por su forma de retirarse

2 minutos

Washington, 18 nov (EFE).- La Cámara de Representantes de Estados Unidos reprendió este martes al legislador demócrata de Illinois Chuy García por cambiar de postura con respecto a su jubilación, afectando las elecciones primarias internas para sustituirle y dejando a su jefa de gabinete como la única opción en las elecciones de medio término de 2026.

La iniciativa, presentada por la demócrata del estado de Washington Marie Gluesenkamp Pérez, fue aprobada con 236 votos a favor y 183 en contra.

Cuatro legisladores se abstuvieron, tres demócratas y un republicano.

El texto, no vinculante, desaprueba las acciones de García, quien dejó a su jefa de gabinete, Patty García, como una opción para ser sustituido.

Un total de veintitrés demócratas se unieron a los republicanos para votar la sanción que un día antes la mayoría demócrata intento bloquear en una votación fallida.

Sin embargo, la mayoría de sus compañeros de filas se opuso a la amonestación.

Durante la sesión legislativa, Gluesenkamp Pérez dijo que las acciones de García eran un peligro porque tenían la finalidad de «socavar el proceso de elecciones libres y justas».

García, con una carrera política de más de cuarenta años, tomó la palabra para defenderse y dijo que la decisión de retirarse era para dedicar tiempo a «las personas que más se han sacrificado».

Por su parte la legisladora cuestionó a los demócratas que le respaldaron porque a su criterio la forma en la que el representante de Illinois decidió dejar su escaño «no fue honesta con los electores».

A menudo, Gluesenkamp Pérez vota de forma discordante a la de su partido

Luego de la votación, el presidente del Caucus Hispano, Adriano Espaillat, defendió a García afirmando que es «uno de los miembros más honorables y respetados» y que su retiro responde a «desafíos familiares inimaginables».

Este lunes, varios demócratas intentaron sin éxito tumbar esta medida, pero la unión de varios demócratas con los republicanos provocó la votación. EFE

us/cpy