La Cámara Baja de Suiza vota a favor de flexibilizar la exportación de armas

2 minutos

Ginebra, 3 dic (EFE).- El Consejo Nacional, la Cámara baja del Parlamento de Suiza, aprobó cambios legales para flexibilizar la exportación de armas, actualmente sometida a estrictos controles para evitar la venta o reexportación a países en guerra o que violen los derechos humanos.

Por 120 votos contra 63, la Cámara baja aprobó tanto una propuesta del Gobierno, que proponía suspender estas restricciones en casos excepcionales, como otra de la Cámara alta que plantea permitir a priori, sin condiciones previas, la exportación de armas a 25 países, incluso si estuvieran en conflicto.

Estas propuestas de enmienda a la Ley Federal sobre el Material de Guerra regresarán a la Cámara alta y se espera que se sometan a votación este jueves.

Entre los países a los que la exportación se autorizaría a priori figurarían 17 de los 27 miembros de la Unión Europea así como Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón, Nueva Zelanda y Argentina, entre otros.

Las enmiendas permitirían también que las naciones de esa lista pudieran reexportar armas suizas a terceros países, sin la autorización del Gobierno suizo que actualmente requieren.

En el contexto de la actual guerra de Ucrania, países como España, Alemania y Dinamarca tuvieron que solicitar al Gobierno suizo permiso para reexportar armamento del país centroeuropeo al ejército ucraniano y Berna denegó todas estas peticiones.

Los Verdes y el Partido Socialista de Suiza manifestaron su oposición a las reformas aprobadas y anunciaron trámites para que se celebre un referéndum sobre la cuestión.

«La ley permitirá las exportaciones a países incluso si están involucrados en un conflicto internacional. Esto contradice totalmente los valores suizos de neutralidad y promoción de la paz», lamentó la diputada de Los Verdes Clarence Chollet, según cita el diario suizo 20 Minutes.

Ante las preocupaciones de algunos parlamentarios, el ministro de Economía y vicepresidente suizo, Guy Parmelin, aseguró que las enmiendas propuestas no socavan el principio de neutralidad y que, antes de cada autorización, se hará una ponderación de intereses. EFE

