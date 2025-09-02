The Swiss voice in the world since 1935

La Cámara de Comercio de España concederá a Emilio Estefan el premio ‘Amigos de España’

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Miami (EE.UU.), 2 sep (EFE).- El Foro de Marcas Renombradas Españolas concederá a Emilio Estefan, Adrienne Arsht, Jorge M. Pérez y Jorge Plasencia el premio ‘Amigos de España’ el próximo 11 de septiembre en Miami, un galardón que reconoce a personalidades que fortalecen los lazos con España.

La ceremonia «reunirá a autoridades, líderes empresariales, marcas icónicas y medios de comunicación para celebrar la duradera amistad entre España y Estados Unidos», informó en redes sociales la Cámara de Comercio en Miami, coorganizadora del evento.

Además de otorgar estos premios, la Cámara también reconocerá durante el evento a los ‘Amigos de la Marcas Españolas’, destinado a figuras vinculadas con empresas españolas en el país norteamericano.

Emilio Estefan es un músico, compositor y productor cubano-estadounidense, esposo de la cantante Gloria Estefan, que ha sido galardonado con el premio Grammy y posee una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Adrienne Arsht es una empresaria y filántropa estadounidense, fundadora de la Fundación Centro de Artes Escénicas que lleva su propio nombre, mientras que la influencia de Jorge M. Pérez, filántropo estadounidense, nacido en Argentina, se extiende principalmente a la arquitectura y el desarrollo urbano de Miami.

Jorge Plasencia es el cofundador del grupo Republica Havas, una agencia de medios y comunicación.

Esta será la primera vez que Miami acoja esta ceremonia, que presidirá la embajadora de España en Estados Unidos, Ángeles Moreno Bau.

En 2025, Estados Unidos ha sido el sexto destino más frecuente de las exportaciones españolas, por detrás de Francia, Alemania, Portugal, Italia y Reino Unido, según datos del Gobierno español.

Sin embargo, España afronta desde el pasado 7 de agosto aranceles del 15 % a Estados Unidos, en el marco del gravamen aprobado por el presidente estadounidense, Donald Trump, a la Unión Europea.EFE

hbc/ims/av

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR