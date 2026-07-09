La Cámara de Comercio de Mujeres en EEUU llega a Washington para impulsar a las hispanas

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Washington, 9 jul (EFE).- La Cámara de Comercio de Mujeres en Estados Unidos (Camacom), una organización con sede en Miami y dedicada a promover el liderazgo empresarial de las mujeres hispanas en el país, inauguró este jueves su capítulo en Washington con la aspiración de convertirse en «la voz de la mujer hispana en el Congreso» de EE.UU.

«La intención es elevar la voz de la mujer hispana en el Congreso para que sea reconocida, porque no se conoce el trabajo ni el aporte que hacen estas mujeres en Estados Unidos», dijo a EFE la presidenta de la Cámara, Yamilet Rivas, durante un acto de presentación celebrado en el Instituto Cultural Mexicano.

Por su parte, la promotora del nuevo capítulo en Washington, Lourdes Murillo, destacó que las mujeres hispanas representan el 19 % de la población femenina de Estados Unidos y sin embargo solo el 1 % tienen posiciones ejecutivas en las empresas, por lo que defendió la necesidad de generar más oportunidades para ellas.

«Somos el pilar que mueve la economía, la familia y las comunidades. Cuando las mujeres prosperan, las sociedades prosperan y la economía crece», afirmó Murillo.

En el acto también intervino la embajadora de España en EE.UU., Ángeles Moreno, quien expresó su respaldo a la iniciativa y destacó el valor de la comunidad hispana y del liderazgo femenino.

«Las mujeres somos más de la mitad de la humanidad y debemos ocupar esos espacios de poder», afirmó la diplomática, quien ofreció la colaboración de la embajada para fortalecer las redes de cooperación entre la comunidad latinoamericana y española en Washington.

La Cámara de Comercio de Mujeres en EE.UU., con sede en Miami y con alcance nacional, se creó hace dos años con el objetivo, según detallaron sus fundadoras, de «apoyar el emprendimiento y la expansión de negocios liderados por mujeres en Estados Unidos y en Latinoamérica». EFE

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