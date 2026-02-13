The Swiss voice in the world since 1935
La Cámara de Diputados de Argentina aprueba el acuerdo comercial Mercosur-UE

Buenos Aires, 12 feb (EFE).- La Cámara de Diputados de Argentina aprobó este jueves el acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea (UE) con 203 votos a favor, 42 en contra y cuatro abstenciones, lo que convierte a este país en el primero en dar un paso de aprobación legislativa entre los miembros del grupo regional.

Prácticamente todas las fuerzas políticas votaron a favor del acuerdo Mercosur-UE, tal y como defendieron este acuerdo todos los gobiernos de las últimas décadas.

Una vez aprobado por la Cámara Baja, ahora deberá ser sometido a debate y votación en el Senado en las próximas semanas, con el objetivo de que haya pasado todos los escollos legislativos antes del 1 de marzo, cuando se abre formalmente el Congreso para el periodo 2026. EFE

