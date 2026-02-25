La Cámara de Diputados de Brasil aprueba el acuerdo UE-Mercosur

2 minutos

São Paulo, 25 feb (EFE).- La Cámara de Diputados de Brasil aprobó este miércoles el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) y lo remitió al Senado.

«Como principal economía de América del Sur, Brasil será la gran protagonista de los beneficios» del acuerdo, expresó tras la aprobación el presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Hugo Motta.

La votación en la Cámara baja se dio luego de que en la víspera el documento pasara el trámite en la representación brasileña del Parlasur, una comisión bicameral ligada al Congreso Nacional y al Mercosur.

El acuerdo Mercosur-UE cuenta con apoyo transversal en todas las fuerzas políticas brasileñas, por lo que también se espera que sea aprobado de forma célere en el Senado.

Tras la votación en la comisión parlamentaria, el senador Nelsinho Trad, miembro del Parlasur, afirmó que confía en que la tramitación concluya la próxima semana en la Cámara alta.

El proceso de ratificación camina más rápido en Uruguay y Argentina, que prevén concluir las votaciones en los respectivos legislativos esta misma semana.

El acuerdo fue firmado el pasado 17 de enero en Asunción y para entrar en vigor debe ser ratificado por el legislativo de al menos un país del Mercosur y por el de la UE, donde el tratado ha sido contestado en la Justicia.

El Parlamento Europeo no puede ratificar el acuerdo hasta que se pronuncie el Tribunal de Justicia de la UE, pero legalmente, la Comisión Europea podría decidir empezar a aplicarlo de forma provisional sin esperar a la Eurocámara.

Con todo, la Comisión Europea no ha aclarado si está dispuesta a aplicarlo, ante la oposición mostrada por un bloque importante de eurodiputados y de algunos países como Francia.

El tratado crea una de las mayores zonas de libre comercio del mundo, al eliminar los aranceles para gran parte de los productos comerciados, desde automóviles hasta la carne bovina. EFE

