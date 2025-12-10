La Cámara de Diputados de Brasil aprueba rebajar la pena por golpismo de Bolsonaro

1 minuto

São Paulo, 10 dic (EFE).- La Cámara de Diputados de Brasil aprobó en la madrugada de este miércoles un proyecto de ley que busca reducir las penas del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro y de otros participantes en los actos golpistas ocurridos tras las elecciones de 2022.

Los diputados apoyaron, por 291 votos a favor, 148 en contra y una abstención, la medida que ahora deberá ser discutida en el Senado y que puede beneficiar a Bolsonaro, condenado en septiembre por la Corte Suprema a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado.EFE

jmc/enb