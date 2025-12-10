The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

La Cámara de Diputados de Brasil aprueba rebajar la pena por golpismo de Bolsonaro

Este contenido fue publicado en
1 minuto

São Paulo, 10 dic (EFE).- La Cámara de Diputados de Brasil aprobó en la madrugada de este miércoles un proyecto de ley que busca reducir las penas del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro y de otros participantes en los actos golpistas ocurridos tras las elecciones de 2022.

Los diputados apoyaron, por 291 votos a favor, 148 en contra y una abstención, la medida que ahora deberá ser discutida en el Senado y que puede beneficiar a Bolsonaro, condenado en septiembre por la Corte Suprema a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado.EFE

jmc/enb

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR