La Cámara de Diputados de México aprobó en lo general el Presupuesto de Egresos 2026

Ciudad de México, 4 nov (EFE).- La Cámara de Diputados de México aprobó este martes en lo general el dictamen con proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal 2026, que contempla un gasto neto total de 10,19 billones de pesos (unos 544.073 millones de dólares).

La aprobación del dictamen se dio con 358 votos a favor, 133 en contra y cero abstenciones.

El documento, que deriva del Paquete Económico remitido por la presidenta, Claudia Sheinbaum, expone que el gasto implica un incremento de 891.667 millones de pesos (unos 47.613 millones de dólares), un 5,9 % mayor en términos reales comparado con lo aprobado para el ejercicio 2025.

También se apuntó que del total estimado, el 69,6 % corresponde a gasto programable y el restante 30,4 % a erogaciones de naturaleza no programable.

El gasto programable, que se orienta a la generación de bienes, servicios y obra públicos que la población demanda, suma 7,94 billones de pesos (unos 424.010 millones de dólares); es decir, un incremento del 5 % en términos reales con relación al monto aprobado para 2025.

Mientras que la estimación de gasto no programable para 2026 asciende a 3,09 billones de pesos (unos 165.461 millones de dólares), que se integra por el costo financiero de la deuda, que concentra un 50,7 % del total; las participaciones que se entregan a entidades federativas y municipios, que representan el 47 %, y el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores (Adefas), que significa el 2,3 % del total.

El diputado Germán Martínez, del conservador Partido Acción Nacional (PAN), que votó en contra, consideró que es un «presupuesto centralista» y «tiene todo el dinero en Palacio Nacional y tendrán sin pretextos toda la responsabilidad, y el dinero es para el Ejército».

En tanto, la diputada Claudia Ruiz Massieu, de Movimiento Ciudadano (MC), señalo que con ese presupuesto «se endeudará más al país y se le quitan recursos al sistema de salud, seguridad, justicia, cultura, infraestructura, turismo, campo, educación, consulados y a prácticamente todo».

Mientras que el diputado Mario Zamora Gastélum, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) subrayó que es el «presupuesto más grande en la historia de México, pero se está solicitando mucha deuda y la pregunta es para quién y para qué».

El diputado Sergio Gutiérrez Luna, del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) destacó que la oposición siempre ha votado en contra del presupuesto y de los programas sociales. «Es un presupuesto de corte social, vamos a aprobar que los programas sociales continúen por octavo año consecutivo», apuntó. EFE

