La Cámara de Diputados de México rechaza iniciativa de reforma electoral de Sheinbaum

Ciudad de México, 11 mar (EFE).- La Cámara de Diputados de México rechazó este miércoles la reforma electoral impulsada por la presidenta, Claudia Sheinbaum, al no alcanzar la mayoría calificada requerida tras la falta de apoyo de legisladores del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista de México, aliados del oficialista de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

La iniciativa obtuvo 259 votos a favor, 234 en contra y una abstención, por lo que no alcanzó los 334 votos necesarios en la Cámara de Diputados para aprobar una reforma constitucional.

La iniciativa contenía diez cambios constitucionales que incluían, entre otras cosas, modificar el sistema de representación proporcional, recortar el financiamiento electoral y reducir el número de senadores. EFE

